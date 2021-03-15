Uzmanlar anlattı: Kediler ve köpekler neden bir anda koşmaya başlıyor?
Kedilerin ve köpeklerin neden bir anda koşturmaya başladığını açıklayan uzmanlar, bilimsel adı heyecanlı rastgele aktivite periyotları (frenetic random activity periods) olan bu enerji patlamalarının gayet doğal olduğunu söyledi.
Uzmanlar, kedilerin ve köpeklerin neden birden bire koşturmaya başladıklarını açıkladı. Belirtilenlere göre, bilimdel adı heyecanlı rastgele aktivite periyotları olan bu enerji patlamaları gayet doğal.
Bu davranış hakkında konuşan Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği'nin başkanı Jose Arce, "Hayvanlar sadece eğleniyor" dedi.
KÖPEKLERİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Arce, insanlar bu davranışın sebepsiz ortaya çıktığını düşünse de köpekleri tetikleyen birkaç yaygın faktör olduğunu belirtti.
Bunlardan biri, köpeğin kapalı alanda tutulması. Bunun ardından serbest bırakılan köpek, biriktirdiği enerjiyi atmak için etrafta koşturabiliyor. Banyo yapınca da heyecanlanan bu canlılar, daha sonra enerji patlaması yaşayabiliyor.
KEDİLER İÇİN FARKLI TETİKLEYİCİLER VAR
Öte yandan kediler için farklı tetikleyiciler mevcut.
Köpekler gün içinde herhangi bir vakitte bu davranışı sergilese de kedilerin enerji patlamalarını alacakaranlık ve şafak vakitlerinde yaşama ihtimali daha yüksek. Çünkü bu saatler kedilerin en aktif olduğu zamanlar.
Kediler ayrıca kendilerini temizledikten ya da tuvaletlerini yaptıktan sonra da enerji patlaması yaşayabiliyorlar.
Kedilerini genellikle kuru mamayla beslediğini söyleyen Arce, yaş mama verdiğinde hayvanların birbiriyle yarıştığını söyledi:
"Gerçekten mutlu oluyor ve heyecanlanıyorlar. Evin içinde bir aşağı bir yukarı koşup kanepeye atlıyorlar."
KEDİLER VE KÖPEKLER ARASINDAKİ FARKLAR
Ancak kedilerin bu davranışı köpeklere göre daha kısa sürüyor.
Arce bu konuda köpekler arasında da fark olduğunu, Avustralya çoban köpeği gibi atletik ve sinirli hayvanların sakin cinslere göre enerji patlamalarını daha sık yaşayabileceğini söyledi.
YABAN HAYATINDA DA ENERJİ PATLAMALARI OLUYOR
Yaban hayatında dağ gelinciklerinden fillere kadar pek çok hayvanda da bu davranışlar görülüyor.
2020'de hakemli bilim dergisi Journal of the American Association for Laboratory Animal Scence'de yayımlanan bir araştırma, tavşanlarda bu davranışın heyecanın bir belirtisi olduğunu ortaya koymuştu.
Bu canlılar enerji patlamalarında koşabiliyor, başını ya da gövdesini kıvırabiliyor veya havada zıplayabiliyor.
Enerji patlamalarının tamamen doğal olduğunu söyleyen Arce, bazı evcil hayvan sahiplerinin bu davranışı yanlış yorumlayıp canlıların stres altında ya da hasta olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Bazı kişiler, hayvanların koşturmasını obsesif kompulsif bozukluk (OKB) olarak görüyor. Bu hastalıktan mustarip köpekler kuyruklarını kovalayabiliyor veya gölgeleri takip edebiliyor. Ancak etrafta koşuşturma bir OKB belirtisi değil.
Arce, evcil hayvanlarında OKB'den şüphelenen kişilerin veterinere danışması gerektiğinin altını çizdi.
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