Araştırma: Yer sincapları insanlar gibi karakter özelliklerine sahip
California Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, altın mantolu yer sincaplarında insanlara benzer karakter özellikleri görülüyor. Çalışmada daha cesur, daha saldırgan sincapların daha fazla yiyecek bulabildiği veya daha geniş bir bölgeyi savunabildiği belirtildi.
Hayvan araştırmacıları, sincaplarda "cesur, agresif, atletik ve girişken" gibi insana benzer karakter özellikleri keşfetti.
Kemirgenler üzerinde ayna görüntüsüne nasıl tepki verdiklerini gözlemlemek ve kaçmadan önce ne kadar zaman geçtiğini görmek için vahşi doğada onlara yaklaşmak gibi bir dizi bilimsel testi içeren araştırmaya göre, bazı sincaplar diğerlerinden daha dışa dönük.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre üç yıllık süre boyunca toplanan veriler, analistlerin daha cesur ve daha aktif sincapların daha utangaç ve daha az aktif olanlara göre daha fazla yer kapladığını ve yiyecek gibi kaynakları biriktirmede daha başarılı olduğunu gösterdi.
SALDIRGAN SİNCAPLAR DAHA FAZLA YİYECEK BULUYOR
California Üniversitesi'nde (UC Davis) yapılan araştırmada, daha agresif sincapların kaya gibi tüneklere daha fazla erişiminin olduğunu, avcıları tespit etmek ve onlardan kaçmak için daha iyi görüş noktaları belirlediklerini ortaya çıkardı.
Çalışmada "Daha cesur, daha saldırgan sincaplar daha fazla yiyecek bulabilir veya daha geniş bir bölgeyi savunabilir ancak riskli davranışları onları yırtıcılara ya da kazalara karşı savunmasız hale getirebilir" örneğine yer verildi.
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