Araştırma: Facebook’ta dezenformasyon kaynakları 6 kat daha fazla tıklanıyor
ABD’de 2020 seçimleri sırasında Facebook’ta kullanıcı davranışlarını inceleyen bir araştırma, dezenformasyon yaptığı bilinen kaynakların, güvenilir haber kaynaklarına oranla 6 kat fazla beğeni, paylaşım ve etkileşim aldığını ortaya koydu.
Dünyada en çok kullanıcıya sahip sosyal medya
platformlarından biri olan Facebook, sıklıkla dezenformasyon haberleriyle de
gündeme geliyor.
Sputnik Türkiye’nin Washington Post’un haberinden
aktardığına göre, New York Üniversitesi ve Fransa’daki Grenoble Alpes
Üniversitesi araştırmacıları, yakında yayımlanacak araştırma için Ağustos 2020
ile Ocak 2021 arasında Facebook’ta yayın yapan 2 bin 551 sayfanın aldığı
etkileşimi inceledi.
Araştırmada, dezenformasyon konusunda araştırma yapan kar
amacı gütmeyen iki kuruluş olan NewsGuard ve Media Bias/Fact Check’in,
yayıncıların siyasi çizgileri ve dezenformasyon yapma sıklıklarına göre
gerçekleştirdiği sınıflandırmanın temel alındığı belirtildi.
6 KAT DAHA FAZLA ETKİLEŞİM ALIYOR
Araştırma sonucunca, dezenformasyon yaptığı belirtilen sol
görüşlü Occupy Democrats ve sağ görüşlü Dan Bongino ve Breitbart gibi
hesapların, bilinen ve güvenilir haber kaynaklarından 6 kat fazla etkileşim
aldığı sonucuna ulaşıldı.
Ayrıca dezenformasyon yapan aşırı sağ ve aşırı sol görüşlü
hesapların, yelpazenin aynı ucunda yer alan güvenilir sitelerden çok daha fazla
etkileşim aldığı tespit edildi.
Öte yandan, araştırma, sağ görüşlü hesapların diğerlerinden
daha fazla dezenformasyon yaydığını saptadı.
Washington Post, araştırmanın sonuçlarının, Facebook’un
ABD’de 2018 ara seçimlerinden önce gerçekleştirdiği kendi araştırmasının
sonuçlarıyla da örtüştüğünü vurguladı.
Facebook, Washington Post’a konuyla ilgili verdiği yanıtta,
araştırmanın içerikle etkileşime girenlerin sayısını ölçtüğünü ancak bunun
yanlış haberi görüntüleyen gerçek kişi sayısını yansıtmadığını kaydetti. Site,
görüntülenen haberlerin araştırma ile örtüşmediğini ifade etti.
Öte yandan Facebook, sitenin görüntülenme istatistiklerini
paylaşmayı reddediyor.
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