Araştırmacılar, camların yerini alabilecek şeffaf tahta geliştirdi

03 Ekim 2020 Cumartesi, 13:45

Forest Products Laboratory araştırmacılarından Junyong Zhu, Maryland Üniversitesi ve Colorado Üniversitesi'ndeki araştırmacılarla iş birliğine giderek geleceğin pencereleri olabilecek şeffaf ahşap materyal geliştirdi. Araştırmacılar, günümüz yapı inşalarında kullanılan camın yerine geçebilecek potansiyele sahip şeffaf tahta üretti.

Bu yeni gelişme sayesinde pencere imalatı hem daha ekonomik hem de daha ekolojik hale gelebilir. Sıcak ve soğuk havalarda faturaların kabarmasına sebep olan camın üretimi, ayrıca oldukça ağır bir karbon ayak izini de beraberinde getiriyor. Her yıl üretim emisyonu yaklaşık 25 bin tona ulaşıyor.

Webtekno'nun aktardığına göre; şeffaf ahşap ise bu konudaki en umut verici gelişmelerden bir tanesi konumunda bulunuyor. Bu şeffaf tahta; hızlı büyüyen, düşük yoğunluklu Balsa Ağacı'nın oda sıcaklığında işlem görmesi ve oksitleme banyosuna maruz kalmasıyla oluşturuluyor. Tahta, daha sonra polivil alkol adı verilen sentetik polimer ile penetre ediliyor ve görsel olarak şeffaf bir ürün ortaya çıkıyor.

Ağacın yapısındaki doğal selüloz ve şeffaf tahtadaki enerjiyi emen polimer dolgu, camdan daha dayanıklı ve hafif hale getiriyor. Bu şeffaf tahta, cama göre daha güçlü darbelere dayanabiliyor ve cam gibi kırılmanın aksine bükülebiliyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi enerji maliyetlerini bir hayli kısabilecek potansiyele sahip olan şeffaf tahta, endüstriyel işleme ekipmanlarıyla da uyumlu çalışabiliyor.