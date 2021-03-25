Araştırmaların, eğitimin uzaktan yapılmasını öneren yazıda 'yüz yüze'ye ara sinyali

25 Mart 2021 Perşembe, 04:00

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar tarafından ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımı ile yüz yüze yapılması planlanan araştırmaların, “virüsün etkilerinden korunmak amacı ile yüz yüze eğitim-öğretime ara verilmesi de göz önüne alınarak” çevrimiçi ortama taşınmasında sakınca bulunmadığı belirtildi. Okulların yaz dönemi dahil açık kalacağı belirtilirken ve uzaktan eğitime ilişkin açıklama yapılmamışken, resmi yazıda “yüz yüze eğitim-öğretime ara verilmesinin göz önüne alındığının” vurgulanması soru işaretleri yarattı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde 8 Mart’ta başlayan sınavların 3 hafta içinde bitirileceğini açıklamış, bu kapsamda “sınavların bu hafta içinde bitirilmesini” istemişti. İkinci döneme ait sınavların da 29 Mart-16 Nisan arasında tamamlanması öngörülüyordu ancak MEB, sınav tarihlerinde önceki gün değişikliğe gitti. Bakanlıktan yapılan açıklama ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların 29 Mart’ta başlayacak sınavları 3 Mayıs’a ertelendi. 12. sınıflar ise değişiklikten muaf tutuldu.

ORTAOKULLARDA DA ERTELEME

MEB, ortaokullarda 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencilerinin 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlarının da 3 Mayıs gününden itibaren yapılacağını açıkladı. Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, “Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yapılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart’a kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. İlkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar, yüz yüze yapılmaya devam edilecektir. İllerin risk gruplarının değişmesi durumunda sınavlar da 3 Mayıs’tan önce okul ortamında yapılabilecektir” denildi.