Araştırmaya göre diş hekimleri, pandemiden dolayı gelecek kaygısı duyuyor
Araştırma şirketi Konda’nın İstanbul Diş Hekimleri Odası için yaptığı ankete göre diş hekimlerinin yüzde 78’inin “işiyle ilgili gelecek kaygısı” duyduğu ortaya çıktı. Bu oran 29 yaş altındaki genç diş hekimlerinde ise yüzde 93.
İstanbul Diş Hekimleri Odası (İDO) Başkanı diş hekimi Tarık İşmen, “Bu olumsuz sonuçları gidermek için acil insan gücü planlaması yapılmalı. YÖK yeni diş hekimliği fakültesi açılmasına son vererek kontenjanları da düşürmeli. SGK kapsamında yurttaşların özel muayenehane, poliklinik ve merkezlerden ağız, diş sağlığı hizmeti almasının yolu açılmalı” dedi.
Ankette diş hekimlerinin yüzde 65’i meslekte artan işsizliğin en önemli nedeni olarak diş hekimi sayısının artmasını gösterdi. Diş hekimlerinin yüzde 78’i de devletin özel muayenehane, poliklinik ve merkezlerden SGK kapsamında diş hekimliği hizmeti alması gerektiğini vurguladı. İDO üyelerinin yüzde 91’i “Ailem veya yardımcılarıma hastalık taşıma kaygısı yaşadım” dedi. Katılımcılarının yüzde 77’si sağlığını kaybetme korkusu yaşarken, her 10 katılımcıdan 7’si pandemi sürecinde hastalarını çapraz enfeksiyona maruz bırakma kaygısı yaşadı. Bu süreçte gelirinin azaldığını söyleyen diş hekimlerinin oranı ise yüzde 67 olarak belirlendi. Diş hekimlerinin yüzde 40’ı da pandemi sürecinde sosyal fobisinin oluştuğunu dile getirdi.
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