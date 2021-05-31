CHP lideri Kılıçdaroğlu açıkladı: 3 esnaftan 2'si hibeden yararlanamıyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa destek paketine ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "3 esnaftan 2'si hibeden yararlanamıyor" bilgisini verdi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:47
CHP lideri Kılıçdaroğlu açıkladı: 3 esnaftan 2'si hibeden yararlanamıyor
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs tarihinde kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle işlerine ara veren iki grup esnafa bir defaya mahsus 3 ve 5 bin lira hibe desteği verileceğini söylemişti.

"3 ESNAFTAN 2'Sİ BU HİBEDEN YARARLANAMIYOR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "4 milyon 157 bin 990 esnaf borçluyken bir defaya mahsus olmak üzere 1 milyon 150 bin esnafa 3 bin lira; 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacak. 3 esnaftan 2'si bu hibeden yararlanamıyor" açıklaması yaptı.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:





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