CHP lideri Kılıçdaroğlu açıkladı: 3 esnaftan 2'si hibeden yararlanamıyor

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:47

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs tarihinde kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle işlerine ara veren iki grup esnafa bir defaya mahsus 3 ve 5 bin lira hibe desteği verileceğini söylemişti.



"3 ESNAFTAN 2'Sİ BU HİBEDEN YARARLANAMIYOR"



CHP lideri Kılıçdaroğlu, "4 milyon 157 bin 990 esnaf borçluyken bir defaya mahsus olmak üzere 1 milyon 150 bin esnafa 3 bin lira; 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacak. 3 esnaftan 2'si bu hibeden yararlanamıyor" açıklaması yaptı.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:











