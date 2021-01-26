Arçelik 2020 bilançosunu açıkladı

Arçelik, salgının birçok şirketi baskıladığı 2020 yılında beklentilerin üzerinde bir kâr rakamıyla güçlü bir bilanço açıkladı. Analistlerin değerlendirmelerine göre şirket önemli pazarlardaki güçlü talep ve Türk Lirası'nda 2020'de yaşanan kayıpların etkisiyle güçlü bir finansal performans sergiledi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 10:48
Abone Ol google-news

Arçelik'in 2020 yılı net kârı tahminleri aştı. Şirket geçen yılı 2,85 milyar TL net kâr ederek tamamladı, beklenti 2,39 milyar TL'ydi. 2020'de satışlar 40,9 milyar lira olarak 39,64 milyar lira olan tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Şirket özellikle yılın son çeyreğinde güçlü bir kâr artışı yakaladı. Şirketin 2020 4. çeyrek net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 384,8 artışla 1,16 milyar TL oldu.

Ziraat Yatırım şirketin finansal sonuçlarına ilişkin notunda "Arçelik'in 4. çeyrek sonuçlarına ilişkin tahminimizdeki sapmada beklentimizden daha iyi gerçekleşen satış gelirleri ve brüt kar marjı etkili oldu" değerlendirmesini yaptı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler