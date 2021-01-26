Arçelik 2020 bilançosunu açıkladı

26 Ocak 2021 Salı, 10:48

Arçelik'in 2020 yılı net kârı tahminleri aştı. Şirket geçen yılı 2,85 milyar TL net kâr ederek tamamladı, beklenti 2,39 milyar TL'ydi. 2020'de satışlar 40,9 milyar lira olarak 39,64 milyar lira olan tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Şirket özellikle yılın son çeyreğinde güçlü bir kâr artışı yakaladı. Şirketin 2020 4. çeyrek net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 384,8 artışla 1,16 milyar TL oldu.

Ziraat Yatırım şirketin finansal sonuçlarına ilişkin notunda "Arçelik'in 4. çeyrek sonuçlarına ilişkin tahminimizdeki sapmada beklentimizden daha iyi gerçekleşen satış gelirleri ve brüt kar marjı etkili oldu" değerlendirmesini yaptı.