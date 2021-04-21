Arda Turan Fatih Terim'le dertleşti: "Baba oğul gibi"
Galatasaray kaptanı Arda Turan, Trabzon maçıyla ilgili olarak üzgün olduklarını söyledi
Galatasaray kaptanı Arda Turan, maçla ilgili olarak üzgün olduklarını söyledi.
Arda Turan, "Açıkcası daha iyi oynamalıyız. Daha mutlu olarak oynamalıyız. Taraftarı mutlu etmeliyiz. Bugün için üzgünüz. 1 puan kazandık, 2 puan kaybettik, ne olursa olsun devam edeceğiz. Belki bu son dakika golü çok önemli, biz düşersek herkes düşer. Biz de daha iyi oynamak istiyoruz. Bazen zor oluyor bazı şeyler. Çok üzgünüz ama devam etmek istiyoruz. Düşmek yok" dedi.
Arda turan maç bitiminde teknik direktör Fatih Terim'le olan sohbetiniyle ilgili olarak da, "Fatih Hocamız da çok üzgün. Bu kadar emeğine rağmen. Bazen bir oyuncular onun istediklerini yapamıyoruz. Baba oğul, hoca öğrenci olarak dertleştik" dedi.
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