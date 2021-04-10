Arda Turan'dan maç sonu imalı paylaşım! "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş"
Galatasaray'ın yıldız ismi Arda Turan, Fatih Karagümrük mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Yedlin'in fotoğrafını "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" notu ile paylaştı.
Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Arda Turan, görev yapmadığı Karagümrük maçının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı.
Yedlin'in koltuk değnekleri ile yürürken fotoğrafını paylaşan Arda Turan, kırmızı kart eleştirisi yaptı
Arda Turan paylaşımına 'Kırmızı kart yok, yerçekiminde dolayı olmuş...' notunu yazdı.
İşte Arda Turan'ın paylaşımı...
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