Ardahan Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber'e 10 ayrı görev
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’in, üniversitede 10 ayrı görevde bulunduğu ortaya çıktı. Biber'in görevi, ‘Dilek- Öneri-Şikayet Sorumlusu’ olmayı da kapsıyor.
Halk, bir yandan ekonomik kriz bir yandan da pandemiyle mücadele etmeye çalışırken, kamuda birden fazla yerden maaş alan bürokratlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bir çok kesimin tepkisini çeken bu ballı maaşlara, Ardahan Üniversitesi rektörü de dahil oldu.
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’in, rektörlük göreviyle beraber toplamda 10 farklı görevde bulunduğu ortaya çıktı.
Gazeteci Talat Atilla'nın Twitter hesabından "Kendisini 10 göreve birden atayan rektör beyin bayramını en içten ( ! ) duygularla kutlar, Allah'tan kendisine utanma dilerim" notuyla paylaştığı rektörün görev listesi Üniversite Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan "Dilek/Öneri/Şikayet Sorumluluğu"na kadar uzanıyor.
kendisini 10 göreve birden atayan rektör beyin bayramını en içten ( ! ) duygularla kutlar, Allah'tan kendisine utanma dilerim.— Talat Atilla (@TalatAtilla) July 20, 2021
( Tüm dostların kurban bayramını kutlarım.) pic.twitter.com/lkehXglpLO
Prof. Dr. Biber'in rektörlük görevinin dışında yaptığı görevler şu şekilde:
- Üniversite Yönetim Kurulu Başkanı
- Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar ile Teknokent Koordinatörü
- Kurumsal Yazılı Koordinatörü
- Anadolu Üniversite Açık Öğretim Fakültesi Ardahan İl Koordinatörü
- Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ardahan İl Koordinatörü
- Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı
- Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü vekili
- Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
Öğretim üyelerinin birden fazla göreve atanmalarının üniversitedeki personel yetersizliğinden olduğu bilinse de Biber'in dekanlık ve yüksekokul müdürlüğü gibi alanlar dışındaki görevlendirmeleri dikkat çekti.
Biber, Ocak 2017’de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ardahan Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştı.
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