Area anketi: Mansur Yavaş, muhalefetin ortak adayı sıralamasında önde
Area Araştırma'nın anketine göre "Muhalefetin ortak adayı kim olsa oy verirsiniz?" sorusunda Mansur Yavaş önde.
Area Araştırma'nın Ağustos'ta yaptığı anket çalışmasına göre "Muhalefetin ortak adayı kim olsa oy verirsiniz?" sorusuna şu yanıtlar verildi:
Mansur Yavaş: Yüzde 42.5, Ekrem İmamoğlu: Yüzde 37.1, Meral Akşener: Yüzde 35.6, Muharrem İnce: Yüzde 22.3, Abdullah Gül: Yüzde 22.2.
Araştırmaya göre Cumhur İtitfakı'nın oy oranı yüzde 53.7’den yüzde 48.8’e düştü. CHP'nin oy oranı yüzde 22.7. MHP ve HDP seçim barajını aynı oy oranıyla geçiyor.
Türkiye’nin yönetim sistemi nasıl olmalı sorusuna (kararsızlar dağıtıldığında); “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” diyenler yüzde 53.8 iken “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” diyenler yüzde 46.2’de kaldı.
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