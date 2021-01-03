Arecibo Gözlemevi için sevindiren gelişme: Tekrar inşa edilebilir

03 Ocak 2021 Pazar, 13:21

CHIP Online'ın El Nuevo Dia'nın haberine dayandırdığına göre, Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, radyo teleskobunun yeniden inşasına yardımcı olmak için 8 milyon dolar ödeneği onayladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, gözlemevinin "dünya çapında bir eğitim merkezi" olarak sıfırdan, tekrar inşa edilmesi hedefleniyor.



Ulusal Bilim Vakfı, onarımların çok tehlikeli olacağından gözlemevini yıkacağını açıklamıştı. Ancak bu yıkımın ardından teleskobun tekrar inşa edilmesi seçeneği için kapıyı kapatmamıştı.

Her ne kadar 8 milyon dolar bu çapta büyük bir gözlemevi ve teleskobun inşası için yetersiz olsa da, en azından başlangıç noktası oluşturmak açısından önem taşıyor.