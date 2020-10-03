Arel Üniversitesi yönetiminden akademisyenlere hakaret

03 Ekim 2020 Cumartesi, 17:01

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre bir akademisyen Rektör Ali Argun Karacabey’e maaşlarla ilgili şu maili attı: “Bugüne kadar yeni sözleşme ve maaş düzenlemesiyle ilgili açıklama yapmanızı bekledik. Ekim 1 olmasına rağmen hiç kimse bir açıklama yapma gereği duymadı. Bir yıl boyunca alacağımız maaşın ne olduğuna dair en ufak bir fikrimiz yok. Bu durum normal mi? Neredeyse 8 yıldır Arel’de çalışıyorum ve ilk defa maaşımla ilgili endişeliyim. Bu konuda yalnız olmadığımı da biliyorum.” Mail rektörle birlikte üniversitenin çeşitli birimlerine de gönderildi.

Ardından bir başka akademisyen şu maille konuya dahil oldu:

“Mailiniz ile tahmin ettiğiniz üzere birçok öğretim üyesinin ve elemanının aklında olan soruyu açıkladığınız için teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Kanun çerçevesinde incelikle uğraş verilen maaş düzenlemelerinin tarafımıza mağdur olmayacağımız şekilde iletilmesi hepimizin beklentisidir.”

Rektöre başka mailler de gönderildi. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara ise rektöre gönderilen maillerden birine verdiği cevapta akademisyenlere hakaret etti. Gözükara akademisyene şunu yazdı:

“Evet ahlaksız. Notunu aldım ve ileriye dönük gerekeni yapacağız.”

Gözükara’nın daha sonra maili sildiği öğrenildi.