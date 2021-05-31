Efsane başantrenör Aydın Örs'ten Anadolu Efes yorumu

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 00:40

Günümüzdeki adıyla Anadolu Efes ile 1996 yılında Koraç Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye basketbolda ilk Avrupa kupasını getiren ve Fenerbahçe'yi yüzüncü yılında Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğuna ulaştıran efsane başantrenör Aydın Örs, Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğunun ardından düşüncelerini yayıncı kuruluşa aktardı.

Örs, "Çok heyecanlıyım. Zaten zor günler geçirdim. Zor konuşabiliyorum. Her şeyden önce hak edilen, sadece bu yılın değil 2 yılın hak edilmiş kupasıydı. Bu nedenle sevgili Ergin ve ekibini, Tuncay Özilhan Bey'i, Alper'i kutluyorum. Müthiş bir iş başardılar." dedi.

"BİR TÜRK ANTRENÖR OLARAK, YAPTIĞI BÜYÜK BİR OLAY"

Aydın Örs, Euroleague kupasını kazanan ilk Türk antrenör olan Ergin Ataman için, "Bir Türk antrenör olarak, Ergin'in yaptığı büyük bir olay. Gurur duyuyorum. Türk halkına zor günlerde çok güzel bir hediye sundular." açıklamalarında bulundu.

İşte Anadolu Efes'in Barcelona'yı 81-86 mağlup ederek Euroleague şampiyonu olduğu maçın özeti:



