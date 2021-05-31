Euroleague şampiyonu Anadolu Efes yurda döndü

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:36

Euroleague şampiyonu Anadolu Efes Türkiye'ye döndü. Havaalanında kafile, taraftarlar tarafından bandonun çaldığı marşlar eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "3 yıldır bunu bekliyorduk. Sonunda şampiyon olduk. Tüm oyuncularımı, ekip arkadaşlarımı ve ekran başında bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesin büyük ilgisi ve sevgisi var. Türk halkına, bizimle tek yürüek olduğu için hepsine teşekkür ediyorum. Söz vermiştik, yerine getirdik. Bu açıdan gururluyum" dedi.

Tüm kupaları kazandığının hatırlatılması üzerine ise Ataman, "Daha devam eder. Yeter ki böyle organizasyonlar devam etsin. Anadolu Efes gibi büyük bir kulüpte çalışmak benim için büyük bir şeref. Ben de görevimi yapıyorum. Türk insanının neler başarabileceğini hep birlikte gösteriyoruz. Takımımızda çok değerli Türk oyuncularımız var. Sertaç Şanlı bu takımın en önemli oyuncularından bir tanesi oldu. Takım kaptanımız Doğuş Balbay kupayı havaya kaldırdı. O açıdan da ayrı bir mutluluk yaşıyorum" diye konuştu.

BALBAY: "TÜRKİYE ADINA KAZANILAN BİR KUPA"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kaptan Doğuş Balbay, "Ülkemize Avrupa’nın en büyüğü olarak döndük. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyorduk ama bir tek bu kupa eksik kalmıştık. Bugün bu kupayı ülkemize getirmek nasip oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. Tüm ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Bu kupa hepimizin, Türkiye’nin kazandığı bir kupa. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.

Bundan sonraki hedefleri hakkında konuşan başarılı oyuncu, "Devam, her zaman hedeflerimiz yüksek. Anadolu Efes olarak, Türkiye basketbol tarihinde de Avrupa kupalarını ülkemize getiren ilk kulübüz. Uzun bir aradan sonra ülkemize tekrar getirdik. Umarım bu kadar aralıklı olmaz. Daha kısa sürelerde daha çok kupalar kazanmak nasip olur. Hedeflerimiz her zaman çok yüksek. Başkanımız Tuncay Özilhan ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman bize destek oldu. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bizim yanımızda oldular. Almanya’da bu gücü hissettik. Bu bir ekip işi. Bu kupayı hep beraber kazandık. Ülkemize getirdik. Türkiye adına kazanılan bir kupa" şeklinde konuştu.

Kendileri için 3 yıllık uzun maraton olduğunu ifade eden Kaptan Balbay, "Lig sonunculuğundan, Final-Four’a yükseldik, final oynadık. Geçen sezon pandemi nedeniyle beyaz sezon ilan edildi ve domine ederek devam ettiğimiz sezondu. Belki de geçen sene bu kupayı ülkemize getirebilecekken maalesef sağlık nedeniyle yarıda kalan bir sezonu buruk bir sevinçle bitirdik. Bu sezon yine Covid'den dolayı belirsizlikler vardı. Hem yönetimimiz, hem teknik ekibimiz çok kararlıydı. Onların sayesinde çekirdek kadromuzu koruyabildik 3 sene boyunca. Birbirimizi çok iyi tanıyan bir ekibiz. Bence bunun da meyveleri 3. yılın sonunda aldık. Bunu da zaten bu sene oynadığımız basketbolla, Avrupa’ya damga vurarak gösterdik. Bu kupa onun meyvesi" ifadelerini kullandı.

LARKIN: "İYİ ŞEYLER BAŞARDIK"

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin ise “Bu kupayı evimize getirdiğimiz için mutluyuz. Uzun bir sezondu ama biz iyi şeyler başardık ve takımımla beraber mutluyum. Kupayı Türkiye’ye, evimize getirdiğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.



MICIC: "HAYATIM BOYUNCA GURUR DUYACAĞIM"

Normal sezonun ve Final-Four'un en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic ise "İyi hissediyorum ve son röportajımda sevinirken söylemiştim: İyi bir yoldayız. Hayatım boyunca bununla gurur ve mutluluk duyacağım. Bazı zamanlar oyunu oynamak zordu ve uğraşlı bir sezon geçirdik ve bunun sonunda Euroleague’de şampiyon olduk." dedi.

Lacivert-beyazlılarda Rodrigue Beaubois ise hislerini "İnanılmaz hissediyorum. Çok inanılmaz bir durum. Çok uzun bir sezonda beraber seyahat ettik. Finalde inanılmaz bir şey başardık ve çok gururluyum." şeklinde ifade etti.







