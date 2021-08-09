Arif Kızılyalın, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdi

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:36

Cumhuriyet Gazetesi Spor Yazarı Arif Kızılyalın, son olarak Alex Teixeira'yı sözleşme imzalaması için İstanbul'a getiren Beşiktaş'ın transfer gündemini Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi.

Kızılyalın, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaşlıların beklediği hafta geldi. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir para var. Ama Salih Uçan hariç, transferde bir türlü istedikleri adımı atamadılar. İç transferde Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'i takımda tutulması önemli bir adımdı. Ve son dakikada Alex Teixeira, uçaklar inmeye başladı. Sonra da Ghezzal'ın uçağı inecek ve Beşiktaşlıların yüreğine su serpilecek. Biliyorsunuz, Cenk Tosun ve Aboubakar ayrıldı. Bu iki futbolcu, çok önemliydi. Beşiktaş'ın alternatif santraforlar dışında bir dokuz numarası yok."

"YENİ İSİMLER VAR"

Arif Kızılyalın, sözlerine şöyle devam etti:

"İlgilenilen isimler kimlerdi? Hulk, Costa, De Jong... Yeni isimler var ama Beşiktaş, bence bu hafta sonuna kadar nokta santraforunu bulacak. Stoperde Diego Godin çok konuşuldu ve ses çıkmadı. Transferde son günler yaklaştıkça fiyat inebilir, Türk takımları bunu çok iyi yapıyor. Hatırlarsınız, Ghezzal son bir saatte transfer edilmişti."

"LENS'İN MALİYETİ ÇOK YÜKSEK"

Kızılyalın, siyah-beyazlılardaki kadro şişkinliğine dair şunları söyledi:

"Larin'den başlayalım, ciddi teklifler var ama şu an Beşiktaş'ın tek santraforu. İleri uç şekillenmeden bir gelişme olacağını düşünmüyorum. Gelelim Lens'e, maliyeti çok yüksek. Sıkıntı. Tyler Boyd, Sivas'ta iyi işler yaptı, Beşiktaş'a dönüyor ve 'Oynamak istiyorum' diyor, Douglas var... Bunları göndereceksin ki, uçaktan inen futbolcular sözleşme imzalayabilsin."

Açıklamaların devamı için tıklayın: