Beşiktaştan Alex Teixeira paylaşımı: Siz istediniz, o geliyor
Beşiktaş, sosyal medyadan yeni transfer Alex Teixeira'nın videosunu paylaştı.
Beşiktaş, yeni transferi Alex Teixeira'nın videosunu sosyal medyadan paylaşarak "Siz istediniz, o geliyor" notu düştü.
Siz istediniz o geliyor.#AlexTeixeira pic.twitter.com/5cYUegMbAt— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 9, 2021
Siyah-beyazlılar, "Brezilyalı Futbolcu Alex Teixeria 9 Ağustos Pazartesi günü(yarın) saat 16:50’de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacaktır. Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır." açıklamasını yapmıştı.
Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak.
Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria’ya 900 bin Avro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon Avro ödeyecek.
Jiangsu Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.
Video Haberler
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
- Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi
- Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
- Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı
- Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
- Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi
- Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
- Caddebostan Sahili'nde tedirgin eden görüntüler
- Ağustos ayında yağmur altında banyo yaptı
- TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
En Çok Okunan Haberler
- Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Busenaz eleştirilere yanıt verdi, Bürsin o tweeti sildi
- Bitcoin tarihi zirveye yürüyor
- Gazeteci olsan da burada çekim yapamazsın
- Peker'den tepki: 3-4 kişi haricinde kimse bilmiyordu!
- Kuzu'nun en yakınındaki isimden dikkat çeken iddia
- AKP'li Yazıcı'nın oğluna ait şirkete şikayet yağıyor!
- Kılıçdaroğlu’nu kim fişledi?
- Oğraş cinayetinde yeni gelişme