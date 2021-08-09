Beşiktaştan Alex Teixeira paylaşımı: Siz istediniz, o geliyor

Beşiktaş, sosyal medyadan yeni transfer Alex Teixeira'nın videosunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:07
Beşiktaştan Alex Teixeira paylaşımı: Siz istediniz, o geliyor
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Beşiktaş, yeni transferi Alex Teixeira'nın videosunu sosyal medyadan paylaşarak "Siz istediniz, o geliyor" notu düştü.

Siyah-beyazlılar, "Brezilyalı Futbolcu Alex Teixeria 9 Ağustos Pazartesi günü(yarın) saat 16:50’de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacaktır. Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak.

Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria’ya 900 bin Avro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon Avro ödeyecek.

Jiangsu Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.


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