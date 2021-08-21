Arif Kızılyalın: Galatasaray ile TFF bir kez daha karşı karşıya!

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:04

Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, Galatasaray, Rizespor ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki Oğulcan Çağlayan meselesini değerlendirdi.

Kızılyalın, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray, bir kez daha karşı karşıya geldi. Konu yine Oğulcan'ın Galatasaray'a transferi. Oğulcan, Rizespor'da oynuyordu, sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a imza atmıştı. Fakat Rizespor ile olan, önceki yıllara dayalı bir protokolü iki kulübü ve futbolcuyu karşı karşıya bırakmıştı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, oyuncun Rizespor'a 1.2 milyon Avro ödemesine ve Oğulcan'ın bir sürü futbol oynayamamasına karar kılmıştı. Burak Elmas yönetimi de Oğulcan Çağlayan'ın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından karara bağlanan cezası için Rizespor yönetimiyle oturup el sıkışmıştı. Buraya kadar her şey iyiyken, Galatasaray kendilerine konuşulan dışında bir protokol geldiğini, bu protokolde 'tehditvari' ifadelerin yer aldığını açıkladı. Bu protokolde Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan meselesinde Tahkim Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na açtığı davaları geri çekmesi isteniyordu. Ayrıca, Galatasaray'ın bu protokolü Çarşamba günü yani Marcao'nun cezasının açıklanmasından 1 gece önce imzalanması şartı koymuştu. Bunun üzerine Galatasaray yaygarayı bastı."

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