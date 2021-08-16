Arif Kızılyalın, Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 23:51

Zordur ilk maçlar.

Gerçi 40 haftalık yarışta "Nasıl başlarsan öyle gidersin" kuralı pek işlemez ama, şampiyonluktaki olası rakiplerin kazanmışsa senin de yükün artmıştır.

Böyle bir 90 dakika oynadı Galatasaray ligin yenisi Giresunspor’la.

Yeni transferlerden Boey, Aanholt, Berkan ve de en önemlisi Cicaldau ilk 11’deydi.

Doğal olarak ilk 15-20 dakika tanıma, ısınma, koordinasyon ile geçildi.

Bu bölümde orta alanın kırılgan yapıdan kaynaklı top kayıplarına Marcao ile Muslera set çekildi ve takım toparlandı.

Diagne’nin profesyonelce golü ise soluktu bir anlamda. Senegalli yıldız golcü yakalarsa atıyor, penaltılar hariç. Penaltı demişken, sezonun ilk haftasında takımına üst üste iki penaltı birden kazandıran başka forvet var mı, bilemedim.

Elbette biraz da penaltı atışı çalışmalı. Eh, o atamayınca iş yeni transfer Cicaldau’ya kaldı. Rumen oyuncu garantici, ama henüz ısınma turlarında.

Takımını 10 kişi bırakan Giresunsporlu Hüsamettin, biraz denge dersi almalı.

Sol bek Aanholt deneyimi, sağ bek Boey ise enerjisiyle ön plandaydı. Kerem ise hız makinesi!

Stoper Luyindama yerini kaybetse de hamle oyuncusu olabilir, Berkan ve Taylan daha iyi olacak. Feghouli'nin kumaşı kaliteli ama bu takımın parçası olduğuna tam olarak ikna olmalı.

Gelelim şu saha içindeki arkadaş kavgasına.

Evet, Marcao önemli kesici ama sorumsuz, kim olursan ol, takım arkadaşına yumruk atamazsın. Hakem, bu ahlak yoksunu stoperi oyundan atarak iyi yaptı.

Öyle ki, Giresun maçındaki galibiyeti bile gölgeledi bu sinirli stoper! Üstelik bir kişi fazla oynamanın da avantajını silip attı! Neyse ki Galatasaray maçı kopartmıştı.