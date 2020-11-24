Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç görevinden istifa etmesiyle siyasilerden ilk tepkiler gelmeye başladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2020 Salı, 16:14
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Arınç'ın istifasına MHP'den ilk tepki MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'dan geldi.

Görevinden istifa eden Bülent Arınç için MHP'li Yıldız sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı: 

Bülent Arınç YİK üyeliğinden ayrılmış yani istifasını vermiş. Tv de yaptığı açıklamadan sonra sütre gerisinden çık ,cüppeni giy, yerini al hayranlık duyduğun bu kişileri savun demiştim. Artık takke düştü kel göründü. Şimdi vekaletname alma zamanı. İzliyoruz.


AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Arınç'ın istifasına ilişkin "Siyasi görevlerimizi bir gün devredeceğiz. Geride bırakacağımız hoş bir sada en büyük hayalimiz. Yaptığımız hizmetler kadar, davaya zarar veren, milletin vicdanını yaralayan, değerlerimize aykırı söylemler de akıllarda kalacak. 'En büyük hizmetin istifa' haline gelmesi çok acı!" yorumunda bulundu





Melih Gökçek ise Arınç'ın istifasına ilişkin "Bülent Arınç sadece Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş... Ama bence yetmez... Yeter mi tweet alemi? Kanaatinizi yazın ki ne düşüyorsunuz Bülent de öğrensin..." mesajını paylaştı.



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