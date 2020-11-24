Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç görevinden istifa etmesiyle siyasilerden ilk tepkiler gelmeye başladı.
Arınç'ın istifasına MHP'den ilk tepki MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'dan geldi.
Görevinden istifa eden Bülent Arınç için MHP'li Yıldız sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı:
Bülent Arınç YİK üyeliğinden ayrılmış yani istifasını vermiş. Tv de yaptığı açıklamadan sonra sütre gerisinden çık ,cüppeni giy, yerini al hayranlık duyduğun bu kişileri savun demiştim. Artık takke düştü kel göründü. Şimdi vekaletname alma zamanı. İzliyoruz.
Bülent Arınç YİK üyeliğinden ayrılmış yani istifasını vermiş.— Feti Yıldız (@YildizFeti) November 24, 2020
Tv de yaptığı açıklamadan sonra sütre gerisinden çık ,cüppeni giy, yerini al hayranlık duyduğun bu kişileri savun demiştim.
Artık takke düştü kel göründü. Şimdi vekaletname alma zamanı.İzliyoruz.
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Arınç'ın istifasına ilişkin "Siyasi görevlerimizi bir gün devredeceğiz. Geride bırakacağımız hoş bir sada en büyük hayalimiz. Yaptığımız hizmetler kadar, davaya zarar veren, milletin vicdanını yaralayan, değerlerimize aykırı söylemler de akıllarda kalacak. 'En büyük hizmetin istifa' haline gelmesi çok acı!" yorumunda bulundu
Siyasi görevlerimizi bir gün devredeceğiz. Geride bırakacağımız hoş bir sada en büyük hayalimiz.— Bülent TURAN (@turanbulent) November 24, 2020
Yaptığımız hizmetler kadar, davaya zarar veren, milletin vicdanını yaralayan, değerlerimize aykırı söylemler de akıllarda kalacak.
"En büyük hizmetin istifa" haline gelmesi çok acı!
Melih Gökçek ise Arınç'ın istifasına ilişkin "Bülent Arınç sadece Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş... Ama bence yetmez... Yeter mi tweet alemi? Kanaatinizi yazın ki ne düşüyorsunuz Bülent de öğrensin..." mesajını paylaştı.
MHP’den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise Arınç'ın istifa etmesine ilişkin "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç istifa etmiş. Şehitlerimizin,Gazilerimizin ruhları şad olsun. Zerre kadar hakkım varsa helal etmiyorum. Siyaseten ve fikren her zaman karşısında olacağım" tepkisinde bulundu.
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