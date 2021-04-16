Arınmak ve tazelenmek: Bahara hazırlık için iki günlük detoks

16 Nisan 2021 Cuma, 12:00

Toksinlerden arınma anlamına gelen detoks, kilo vermek için değil, vücudu tazelemek, ödem atmak ve bağırsakları düzene sokmak amacıylayapılması gereken programlardır.

Sağlıklı ve dengeli beslenen, yeterli sıvı alan ve herhangi bir sağlık problemi olmayan kişilerin zaten detoks programlarına ihtiyacı yoktur. Ancak bahar öncesi tazelenmek ve vücudunuza yüklediğiniz ağırlıklardan kurtulmak istiyorsanız birkaç günlük bir detoks programı uygulayabilirsiniz.

Detoks programları böbrekler ve karaciğerin daha iyi çalışmasını destekleyen programlardır.

Kahve, çay, alkol, işlenmiş besinler ve hayvansal ürünler detoks programlarında yer almazken, doğal beslenme ve bol su detoksun temelini oluşturur.

Detoks programlarında antioksidan içeriği yüksek besinler, bitkisel proteinler, sebzemeyve grubu ağırlıkta iken, hayvansal protein içeren besinlere daha az yer verilmelidir.

Sadece sıvıların tüketildiği, karışık otlar ile hazırlanan açlık diyetleri sağlığa zararlıdır ve kesinlikle önerilmemektedir.

Sadece sebze ve meyvelerden oluşan bir detoks yapmayı planlıyorsanız 1 gün ile sınırlandırılmalısınız. Detoks daha uzun sürecekse, en fazla 3 gün ve araya mutlaka normal beslenmenin eklendiği günler şeklinde planlama yapmalısınız.

İKİ GÜNLÜK DETOKS PROGRAMI

1. GÜN

Sabah

1 kâse (200g) probiyotik yoğurt

1 ince halka ananas

10 çiğ badem

Ara Öğün

2 bardak limon ve taze nane ilave edilmiş

ılık su

Öğle

Bol yeşillikli salata (4 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek, 2 yemek kaşığı lor peyniri, 4 tam ceviz, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile birlikte)

Ara Öğün

1 bardak kefir

1 şişe maden suyu

2 adet kuru kayısı

Akşam

6 yemek kaşığı mantarsote (etsiz ve bol sebzeli)

Bol salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

1 haşlanmış yumurta

Ara Öğün

2 adet kuru erik

2 tam ceviz

1 fincan yeşil çay

2. GÜN

Sabah

1 adet haşlanmış yumurta

1 ince dilim az yağlı beyaz peynir

Bol roka, maydanoz, dereotu

Ara öğün

1 dilim ananas

1 fincan yeşil çay

Öğle

1 büyük kâse detoks çorbası

Ara öğün

1 adet havuç, 1 adet küçük pancar, 1 adet yeşil elma, 1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 şişe maden suyunu blenderden geçirip tüketin.

Akşam

150 gr. ızgara somon

1 kâse haşlanmış brokoli ve karnabahar

Detoks çorbası

DETOKS ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

2 adet kabak

1 adet soğan

1 diş sarmısak

1 tatlı kaşığı zerdeçal

Yarım demet maydanoz

1 adet domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı bulgur

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri 5 dakika kavurup, ardından üzerini geçecek kadar su ekleyin. Piştikten sonra blender’dan geçirin. 1 çay kaşığı tuz ve karabiber ekleyerek servis edebilirsiniz.

DİKKAT!