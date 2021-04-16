Arınmak ve tazelenmek: Bahara hazırlık için iki günlük detoks
Beslenme Uzmanı Merve Saatçi, arınmak ve tazelenmek için uygulanabilecek iki günlük detoks programını Cumhuriyet Pazar için yazdı.
Toksinlerden arınma anlamına gelen detoks, kilo vermek için değil, vücudu tazelemek, ödem atmak ve bağırsakları düzene sokmak amacıylayapılması gereken programlardır.
- Sağlıklı ve dengeli beslenen, yeterli sıvı alan ve herhangi bir sağlık problemi olmayan kişilerin zaten detoks programlarına ihtiyacı yoktur. Ancak bahar öncesi tazelenmek ve vücudunuza yüklediğiniz ağırlıklardan kurtulmak istiyorsanız birkaç günlük bir detoks programı uygulayabilirsiniz.
- Detoks programları böbrekler ve karaciğerin daha iyi çalışmasını destekleyen programlardır.
- Kahve, çay, alkol, işlenmiş besinler ve hayvansal ürünler detoks programlarında yer almazken, doğal beslenme ve bol su detoksun temelini oluşturur.
- Detoks programlarında antioksidan içeriği yüksek besinler, bitkisel proteinler, sebzemeyve grubu ağırlıkta iken, hayvansal protein içeren besinlere daha az yer verilmelidir.
- Sadece sıvıların tüketildiği, karışık otlar ile hazırlanan açlık diyetleri sağlığa zararlıdır ve kesinlikle önerilmemektedir.
- Sadece sebze ve meyvelerden oluşan bir detoks yapmayı planlıyorsanız 1 gün ile sınırlandırılmalısınız. Detoks daha uzun sürecekse, en fazla 3 gün ve araya mutlaka normal beslenmenin eklendiği günler şeklinde planlama yapmalısınız.
İKİ GÜNLÜK DETOKS PROGRAMI
1. GÜN
Sabah
1 kâse (200g) probiyotik yoğurt
1 ince halka ananas
10 çiğ badem
Ara Öğün
2 bardak limon ve taze nane ilave edilmiş
ılık su
Öğle
Bol yeşillikli salata (4 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek, 2 yemek kaşığı lor peyniri, 4 tam ceviz, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile birlikte)
Ara Öğün
1 bardak kefir
1 şişe maden suyu
2 adet kuru kayısı
Akşam
6 yemek kaşığı mantarsote (etsiz ve bol sebzeli)
Bol salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)
1 haşlanmış yumurta
Ara Öğün
2 adet kuru erik
2 tam ceviz
1 fincan yeşil çay
2. GÜN
Sabah
1 adet haşlanmış yumurta
1 ince dilim az yağlı beyaz peynir
Bol roka, maydanoz, dereotu
Ara öğün
1 dilim ananas
1 fincan yeşil çay
Öğle
1 büyük kâse detoks çorbası
Ara öğün
1 adet havuç, 1 adet küçük pancar, 1 adet yeşil elma, 1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 şişe maden suyunu blenderden geçirip tüketin.
Akşam
150 gr. ızgara somon
1 kâse haşlanmış brokoli ve karnabahar
Detoks çorbası
DETOKS ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
- 2 adet kabak
- 1 adet soğan
- 1 diş sarmısak
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal
- Yarım demet maydanoz
- 1 adet domates
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı bulgur
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri 5 dakika kavurup, ardından üzerini geçecek kadar su ekleyin. Piştikten sonra blender’dan geçirin. 1 çay kaşığı tuz ve karabiber ekleyerek servis edebilirsiniz.
DİKKAT!
- Kaybedilen sıvı ve elektrolit dengesini yerine koymak için günlük 2.5-3 litre su içmeyi unutmayın.
- Gebe veya emziriyorsanız, hipertansiyon, gut, polikistik over sendromu veya diyabet gibi kronik bir hastalığınız varsa kesinlikle detoks programlarından uzak durun. Ayrıca bu programlar çocuklar ve gelişme çağında olanlar için de kesinlikle uygun değildir.
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