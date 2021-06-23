Aris, Galatasaray ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 18:56

Aris'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde oynanacak hazırlık maçlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Paylaşımda Galatasaray ile 3 Temmuz'da hazırlık maçı oynanacağı ifade edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇ 20 TEMMUZ'DA

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için üç ön eleme oynayacak Galatasaray, 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 20-21 Temmuz'da Hollanda'da oynanacak.