Arjantin'de 6.2 büyüklüğünde deprem
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Arjantin'in San Salvador de Jujuy kentinin 173 kilometre batısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Arjantin'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
EMSC, depremin Jujuy eyaletinde yer alan San Salvador de Jujuy kentinin 173 kilometre batısında ve yaklaşık 171 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- CHP ilçe yönetimi istifa etti
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- 'Baykal' iddialarına CHP'li isimden yanıt
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü
- Fethullah Gülen’in omzuna takılan rütbe
- Edremit'teki kanlı baskında yeni gelişme