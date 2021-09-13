Arjantin'de 6.2 büyüklüğünde deprem

13 Eylül 2021 Pazartesi, 11:41

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Arjantin'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

EMSC, depremin Jujuy eyaletinde yer alan San Salvador de Jujuy kentinin 173 kilometre batısında ve yaklaşık 171 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.