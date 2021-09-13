Fransız bankasından Türkiye'ye yönelik endişelendiren dolar tahmini

13 Eylül 2021 Pazartesi, 10:39

Fransız yatırım bankası Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekonomik canlandırma konusundaki siyasi baskıların altında kalarak faiz oranlarını çok erken indirme hatasını yapma konusunda giderek daha fazla risk almakta olduğunu ifade ederek, Türk lirasının yıl sonunda dolar karşısında 8.85'e yükselebileceğine dair yatırımcılarının hazırlıklı olmalarını istedi.

Banka analisti Phoenix Kalen, TCMB'nin artan yurtiçi enflasyon, yüksek maliyetler ve güçlü tüketim nedeniyle politika faiz oranını yıl sonuna kadar büyük ihtimalle yüzde 19'da tutacağını belirtti.

'HATA YAPMA RİSKİ ARTIYOR'

"Özellikle gevşek para politikası konusundaki siyasi baskılar oluşmaya devam ettikçe, faiz oranlarını kısa vadede indirerek para politikasında hata yapma riski artıyor" diye belirten Kalen, "Piyasalar gelecek haftalarda TCMB'nin güvenilirliğini sorgularken, oynaklık büyük ihtimalle artabilir" dedi.

YÜZDE 2.5 DEĞER YİTİRDİ

Son dört işlem gününde dolar karşısında TL, yüzde 2.5 değer yitirdi. Dolar, bu sabah 09.54 itibarıyla 8.47 seviyesinde işlem gördü. TCMB'nin bir sonraki para politikası toplantısı 23 Eylül'de yapılacak.