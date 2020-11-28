Arjantinli bir genç babasının Maradona olduğunu iddia etti: DNA testi yapılacak!
Arjantinli 19 yaşındaki genç, Maradona'nın babası olduğunu iddia ederek, Maradona'nın mezarını açılıp DNA testi yapılmasını talep etti.
Arjantinli 19 yaşındaki Santiago Lara, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın defnedilmesinden 24 saat sonra avukatına DNA testi için Maradona’nın mezardan çıkarılması konusunda başvuruda bulunma talimatı verdi.
Avukat Jose Nunez, Santiago'nun memleketi La Plata şehrindeki bir aile mahkemesine; Maradona'nın otopsisi, DNA sonuçları ve cesedinin bir mahkeme morguna nakledilmesi için mezardan çıkarılmasını talep eden yazılı bir talepte bulundu.
Nunez ve iş ortağı Juan Benitez tarafından dosyalanan 4 sayfalık belgede, Diego Maradona'nın 'Santiago Lara'nın gerçek kimliğini bulabilmesi için' DNA testleri yapılıncaya kadar mezardan çıkarılması ve korunmasının talep edildiği ifade edildi.
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