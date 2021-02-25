Arka Sokaklar kadrosuna üç yeni isim

25 Şubat 2021 Perşembe, 16:46

15 yıldır ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisine üç yeni isim daha katıldı.

Dizinin bu Cuma (26 Şubat) ekrana gelecek olan 579’uncu bölümünde Emre Fakıoğlu ve Şekip Taşpınar izleyicisi karşısına çıkacak. Genç oyuncu Emre Fakıoğlu, Halis karakterine Şekip Taşpınar ise Medar karakterine hayat verecek.

Ünlü oyuncu Neriman Uğur ise Nevbahar Pamiroğlu karakteriyle 581’inci bölümde misafir oyuncu olarak diziye dahil olacak.