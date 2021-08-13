Arka Sokaklar'a veda eden Furkan Göksel diziye geri dönüyor

13 Ağustos 2021 Cuma, 15:05

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, peş peşe giden oyuncuları yüzünden bir süredir gündemden düşmüyordu.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Oya Okar gibi ana kadro yerinde duruyor olsa da gençlerin oluşturduğu yan rollerde ayrılıklar üst üste geldi.

Onur Bay, Yüsra Geyik, Merve Oflaz ve Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisine veda etti.

DİZİYE GERİ DÖNÜYOR

Medyaradar'ın haberine göre Arka Sokaklar dizisi bu sefer bir ayrılık haberi ile değil geri dönüş haberiyle gündem oldu. Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın oğlu Metin’i canlandıran Furkan Göksel diziye geri dönüyor.

2019 yılında diziden ayrılan Furkan Göksel, yeni sezonla birlikte yine Metin rolüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Furkan Göksel’in geri dönüşünün hikâyede Hüsnü Çoban karakteri için iyi olacağı, çünkü Hüsnü’nün 3 çocuğunun da diziden ayrılması sonucu önemli bir boşluk oluştuğu aktarılıyor.