Arkas Spora 14 yıl sonra veda

14 yıldır Arkas Spor’un formasını terleten milli takımın başarılı orta oyuncusu Mustafa Koç Arkas Spora veda ediyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2021 Pazartesi, 14:47
Arkas Spora 14 yıl sonra veda
Abone Ol google-news

2007 yılından 2021 yılına kadar Arkas Spor kadrosunda yer alan 2010-2011 sezonunda milli formayı giyen Mustafa Koç 14 yıl sonra Arkas spora veda ederek önümüzde ki sezon Halkbank forması giymeye hazırlanıyor.

29 yaşında ki sporcu Mustafa Koç Arkas Spordan ayrıldığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

Ne 14 yıl ama… Teşekkürler BÜYÜK ARKAS!


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler