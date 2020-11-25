Arkasspor rahat rahat!

25 Kasım 2020 Çarşamba, 17:40

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xxx), Eyüpcan Kayışoğlu (xxx)

ARKASSPOR: Efe (xxx), Burak Güngör (xxx), Blankenau (xxx), Mustafa Koç (xxx), Yiğit Gülmezoğlu (xxx), Mustafa Cengiz (xx), Bravo (xx), Burak Çevik (xx), Lagumdzija (xxx), Çağatay (xx), Winkelmüller (xx), İlker (xx)

AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Vefa (x), Poglajen (xx), Ömer Faruk (xx), Okay (x), Enaboifa (xx), Görkem (x), Hasan (x), Alperay (x), Resul (x), Berk (x), Yılmaz (x), Fatih (x)

SETLER: 25-19, 25-11, 25-15

SÜRE: 68 Dakika (26, 20, 22)



AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17'nci hafta karşılaşmasında Arkasspor, İzmir'de konuk ettiği Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde 68 dakika süren mücadelenin setleri 25-19, 25-11 ve 25-15 sonuçlandı. Ligde geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a yenilen Arkas, bu skorla son 9 maçta 8'inci galibiyetini aldı.





