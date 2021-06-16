Arkeolog Dr. Ülkü İzmirligil, Topkapı Sarayı bölgesinde yer alan laboratuvarın taşınmasına tepki gösterdi

16 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki çok sayıda eser ile birlikte eserlerin bakım ve restorasyonunun yapıldığı konservasyon laboratuvarının müzeden kilometrelerce uzağa taşınma kararı krize neden oldu. Topkapı Sarayı bölgesinde yer alan laboratuvarın kurucusu arkeolog Dr. Ülkü İzmirligil, çalışanların şu an laboratuvara giremediğini ve işlerin durduğunu söyledi.

Bu karardan vazgeçmelerini isteyen İzmirligil, laboratuvarın yerinde kalması gerektiğini belirtti. Topkapı Sarayı, Cumhurbaşkanlığı’na devredildikten sonra taşınma kararı alındı. Saray bölgesindeki binanın ise taşınmanın ardından ne olacağı belli değil.

TÜRKİYE’DE TEK

Laboratuvarın 1980’li yıllarda kurulduğunu söyleyen İzmirligil, “1984’ün sonunda Kültür Bakanlığı’nda genel müdür olan Dr. Nurettin Yardımcı, yurtdışında bir örnek görmüş ve çok hoşuna gitmiş. Türkiye’de de böyle bir kurum olmasını istediğini söyledi ve bana teklif etti. Biz de çalışmalara başladık. O zaman eski darphane binasındaydı. 1985’te faaliyete geçti. Türkiye’de tek araştırma yapılan laboratuvar burası. Ben 20 yıldan fazla orada çalıştım ve emekli oldum” dedi.

İzmirligil, laboratuvarın neden taşınmak istendiğini anlamadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Buradaki laboratuvarlar çok kapsamlı ve taşınması çok zor. Neden taşınmak isteniyor, anlamış değilim. Çünkü bu eserlerin taşınması çok sakıncalı olabilir. Bir eserin taşınması için üç kişi gerekir. Buraya bir eseri üç kişi getirir, giderken de üç kişi teslim alır. Şimdi bu laboratuvarın Yeşilköy’de olduğunu düşünebiliyor musunuz? Akla yatan bir şey değil. Tecrübesi olmayan bir kişi ancak böyle bir karar alabilir. Burası tapu dairesi değil ki... Öyle olsa dosyanı alır gidersin... Bir ayda taşınırsın ama burası öyle değil. Madem taşınacak, o bölgede, yakın bir yerde olması gerek.”