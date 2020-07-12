Arkeolojik sit alanına taşocağı
Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde bulunan ve 2011 yılında 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen İndere bölgesinde, şimdi de 10 hektarlık alan hammadde üretimi için Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’ne 5 yıllığına verildi. Köylüler, “Hasankeyf gibi burasının da taşocağı aracılığıyla yok edilmesini istemiyoruz. Burası ikinci Hasankeyf olmasın” diyerek tepkilerini dile getirdi.
Köylüler, daha önce yine taş ocağı için faaliyete başlanan bölgedeki çalışmalara köylüler direnince projeden vazgeçilmişti. Karabulut köyü muhtarı Soner Bulat, “Su kaynaklarımız oradan geliyor. Meralarımızın bir kısmı orada.
Ekili alanlarımıza zarar verecek. Tarihi yerlerimiz, bizim ziyaretlerimiz var orada. İnançsal olarak kutsal bir yer bizim için. Taşocağı açıldığı zaman buralar yok olacak. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’ne dilekçe yazdık.
Daha önce de burada taşocağı açmak istediler ancak bizim tepkimiz nedeniyle vazgeçtiler. Umarım bu sefer de öyle olur. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz” diye konuştu.
KAZI YAPILACAKTI
Güneyharman köyü muhtarı Önder Alim de “Taşocağına ayrılan bölge kuzeyde ve bu bizim rüzgârımızı kesecek. Köyümüz için kirliliğe neden olacak. Hayvancılık ve tarımla geçiniyoruz. Taşocağı açılırsa biz burada yaşayamayız.
Köyümüzü terketmek zorunda kalacağız. 10 yıl önce yapılan çalışmanın çikinliği de gözümüzün önünde duruyor. Burası tarihi açıdan önemli mağaların bulunduğu eski bir yerleşim yeri. Bu nedenle sit alanı olmuştur.
Tunceli müze müdürü ile de görüştük. Kazı başlatacaklarını söylediler. Oranın bozulmamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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