Armağan Çağlayan'a konuk olan Nilgün Belgün'den Uzay Heparı itirafı

23 Temmuz 2021 Cuma, 10:36

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk olan Oyuncu Nilgün Belgün, kendisiyle ilgili merak edilenlere ilişkin konuştu. Nilgün Belgün, ikinci eşi İlhan Gencer’in annesi Ayten Alpman’ın kahvesine tükürdüğünü söyledi.

Evlendiklerinde Gencer'e "Ne olur annenlerin karşısında oturalım" dediğini belirten Belgün, gülerek şunları anlattı:

"Aman kardeşim, her sabah... Ayten Abla'nın da bir köpeği var. Halılarım boydan boya, bembeyaz. Gelirdi, 'Nilgün, hadi bana nescafe.' Köpek salyalarını akıtarak yatıyor falan. Kadın gidiyor, ben siliyorum, süpürüyorum. Bu böyle aylarca sürdü. En sonunda bir gün nescafe yaparken tükürdüm. Nasıl alacağım intikamımı? Neyse içti. İlhan'a 'Annenden nihayet intikamımı aldım' dedim.

'Ne yaptın anneme?' dedi. 'Ya bir şey olursa?' dedi. 'Sana kızınca hep tükürüyorum sana bir şey oldu mu?' dedim.

Köpeğe 'Ömrüm kurt' derdi. Bir gün geldi 'Soysuz kurt' diyor. 'Hani ömrün kurttu?' dedim. 'Dün gece' dedi, 'Bu aptal soysuz kurta bir kemik atmışlar, bütün evi soymuşlar' dedi. Hırsız buna bir kemik atmış, sonra Ayten Abla'nın altınları, pırlantaları gitmiş."

"İLK BENDEN KÜÇÜK FLÖRTÜMDÜR"



Özel hayatıyla ilgilini açıklamalarda bulunan Belgün, bir dönem Uzay Heparı ile birlikteliği olduğunu da anlattı.

Belgün, “Hayatımda ilk defa küçük biri bana aşık oldu. O da Uzay Heparı. 1987 yılında 36 yaşındaydım, Uzay da 20’lerinde. Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda ile sahne alıyorduk. Arkamızda da Uzay ile Levent Yüksel müzik yapıyordu. Orada Uzay, bana âşık oldu. Kızımla 'genç çocuk' diye tanıştırdım. İlk benden küçük flörtümdür. İlişkimiz 1.5 yıl sürdü. O zaman ünlü değildik” ifadelerini kullandı.