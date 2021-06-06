Ekolojik felaket müsilaj dünya basınında

06 Haziran 2021 Pazar, 11:00

Geçen yıl sonundan bu yana deniz salyası (müsilaj) sorunu ile boğuşan ve son günlerde etkisinde artış gözlemlenen Marmara Denizi’ndeki ekolojik olay dünya basınının gündemine girdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Marmara Denizi'nde yaşanan ekolojik felaket müsilaj sorununun araştırılması için geçtiğimiz salı günü önerge vermiş ancak TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla araştırma önergesi reddedilmişti.

The Guardian, BBC ve Sky News sayfalarında yer verilen çevre felaketine ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgını çözmek için söz verdiği berlitilirken, muhalafet liderlerinin Erdoğan'ın konuyu yeterince ciddiye almadığının altı çizildi.

The Guardian: 'Deniz sümüğü' Türkiye kıyılarını kaplayarak balıkçılık sektörünü tehdit ediyor

"Deniz saylası" adı verilen kalın, kahverengi, kabarcıklı bir köpüğün Marmara Denizi kıyılarını kaplayarak İstanbulluları endişelendirdiğini ve deniz yaşamını tehdit ettiği beliritlen The Guardian'ın haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Doğal olarak oluşan müsilaj, Ege'nin Yunanistan yakınlarındaki kıyılarından ilk kez 2007 yılında görülmüştü.

Ancak bu salgın kayıtlardaki en büyük salgın ve uzmanlar tarafından sümüksü çamurdan sorumlu alglerin büyümesini hızlandıran kirlilik ve küresel ısınmanın birleşiminden sorumlu tutuluyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar koalisyonu, geçtiğimiz salı günü CHP'nin "deniz salyası"nı araştırmak üzere bir meclis komisyonu kurma önerisini reddetti."

BBC: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 'deniz salyası' salgınını çözme sözü verdi

Mukus benzeri sümüksü bir tabakanın Marmara Denizi boyunca İstanbul yakınlarında yayılarak, deniz yaşamına ve balıkçılık sektörüne zarar verdiği vurgulunan BBC haberinde şunlar kaydedildi:

"Uzmanlar bu durumun nedenini; kirlilik ve iklim değişikliği olduğunu söylüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Umarım denizlerimizi bu müsilaj felaketinden kurtaracağız' dedi.

Türkiye'nin son zamanlarda Karadeniz'i Ege Denizi'ne bağlayan Marmara Denizi'nin geniş alanlarındaki salgının tarihteki en büyük salgın olduğuna inanılıyor ve yerel topluluklar için tahribat yaratıyor.

Türk Deniz Araştırmaları'ndan Profesör Bayram Öztürk BBC'ye verdiği demeçte, 'Müsilajın aşırı büyümesi nedeniyle istiridye, midye ve deniz yıldızları dahil birçok tür tehdit altında. Bu gerçek bir felaket' dedi."

Sky News: Türkiye rekor seviye boyutundaki 'deniz salyası' salgınıyla boğuşuyor

"Türkiye'nin Marmara Denizi kıyısındaki son salgınının tarihteki en büyük salgın olduğuna inanılıyor ve yerel topluluklar için kaosa neden oluyor" ifadelerinin kullandığı Sky News'in haberinde ise şunlar belirtildi:

"Uzmanlar müsilajın nedenini; evsel atıklar, komşu Karadeniz ve Tuna Nehri'nden kaynaklanan kirlilik ve iklim değişikliğinin neden olduğu normalden yüksek su sıcaklıklarına bağladı. Erdoğan ise bu durumu arıtılmamış kanalizasyon sularının denize atılmasına sonucu olduğunu belirterek, yetkilileri soruşturma yapılması için göreve çağırdı.

Çevre Bakanı Murat Kurum durumu kabul etti ve hasar tespiti için 300 kişilik bir ekip gönderdi.

Ancak muhalefet liderleri, Erdoğan'ın konuyu yeterince ciddiye almadığına dikkat çekerek, değişiklikleri kolaylaştırmak için Paris İklim Anlaşması'nı onaylama hususunda çağrıda bulunuyorlar."