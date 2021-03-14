Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı lüks otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak karşı yöndeki araca çarptı. Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi Palm City Kavşağı'nda meydana geldi.
Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı lüks otomobil, iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi. Bir otomobile çarpan araç kontrolden çıkarak, yol kenarındaki demir direğe çarptı.
Kazada, çarptığı aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu. Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Murat Yorulmaz ile diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Murat Yorulmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Ölen Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.
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