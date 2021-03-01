Arnavutköy'de fabrikada patlama meydana geldi: Yaralananlar var

İstanbul Arnavutköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada, yağ kazanı patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2021 Pazartesi, 10:01
Arnavutköy'de fabrikada patlama meydana geldi: Yaralananlar var
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Arnavutköy Hadımköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada saat 09.15 sıralarında yağ kazanında patlama oldu.

Patlama sonrası fabrika çalışanları kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine fabrikaya, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Fabrikada yapılan incelemeler devam ediyor.



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