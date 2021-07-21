Arsenal, koronavirüs vakaları nedeniyle Florida Kupası'ndan çekildi
Arsenal, koronavirüs vakaları nedeniyle Florida Kupası'ndan çekildiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, takım kafilesindeki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle sezon öncesi katılacağı hazırlık turnuvası Florida Kupası'ndan çekildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'de düzenlenecek turnuva öncesi takım kafilesinde az sayıda kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve bu nedenle turnuvaya katılmama kararı alındığı belirtildi. Karantinaya alınan kafile üyeleri arasında oyuncuların yer alıp almadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Florida Kupası'nın organizatörleri ise Arsenal'in maçına bilet alan taraftarlara ücret iadesi yapılacağını duyurdu.
26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak turnuvada Inter, Everton ve Millonarios takımları yer alıyor.
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