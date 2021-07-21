Milwaukee Bucks NBA şampiyonu oldu
NBA'da Milwaukee Bucks, Phoenix Suns karşısında final serisini 4-2'ye getirerek şampiyon oldu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020/2021 sezon finalinde Milwaukee Bucks, Phoenix Suns karşısında seriyi 4-2'ye getirerek şampiyon oldu.
Milwaukee Bucks, 2-0 geriye düştüğü final serisini 4-2 kazanmış oldu. Şampiyonluğu da getiren serinin 6. maçı, 105-98 Milwaukee Bucks'ın üstünlüğü ile sona erdi.
15 yıl önce Miami Heat de 2-0 geriye düştüğü seriyi Dallas Mavericks'e karşı 4-2 kazanmıştı.
Phoenix Suns'ın potasına 50 sayı atan Giannis Antetokounmpo, 14 ribaund ve 5 blok ile maçı tamamlayarak takımını şampiyonluğa taşıdı. Bucks, 1971'den sonra yani 50 yılın ardından şampiyonluğa ulaştı. Chris Paul'un 26 sayısı ve Devin Booker'un 19 sayısı ise Phoenix Suns için yeterli olmadı.
Bucks, 1971'den sonra yani 50 yılın ardından şampiyonluğa ulaştı.
Chris Paul'un 26 sayısı ve Devin Booker'un 19 sayısı ise Phoenix Suns için yeterli olmadı.
Video Haberler
- İstanbul'da lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular
- Antalya'nın göbeğinde tehlike dolu anlar
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı
- Kasımpaşa'dan denize atladı, Balat sahiline kadar yüzdü
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
- 'Kadın pedi' dedi diye darbedildi
- Kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı
- Saldırıya uğrayan gençleri askerler kurtardı
- Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
- İlginç anlar... Markette bulananlar sağa sola kaçıştı
En Çok Okunan Haberler
- ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
- Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
- Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı
- Erdoğan'dan Taliban'ın tepkisine yanıt
- İYİ Parti heyetine protokol ayıbı
- Mustafa Akıncı’dan, Erdoğan'a 'külliye' eleştirisi
- 'Kadın pedi' dedi diye darbedildi
- Soylu'dan bayram müjdesi!
- Bakan Koca'dan aşı uyarısı