Arsenal’in sahibi Stan Kroenke’den tarihi karar
Premier Lig’de Arsenal’in sahibi Stan Kroenke’nin taraftar baskısı sonrasında kulübü satma kararı aldığı iddia edildi.
Daily Mail’de yer alan haberde, Avrupa Süper Ligi’nin kurucularından olan Arsenal’de Stan Kroenke’nin kulübü satma kararı aldığı belirtildi. Spotify’ın sahibi Daniel Ek’in resmi teklifi hazırladığı ve yakın zamanda sunacağı ifade edildi.
ESKİ OYUNCULAR GÖREVDE
Geçtiğimiz hafta İngiliz basınında çıkan haberlerde Daniel Ek’in, Arsenal’in eski yıldızları Patrick Viera, Thierry Henry ve Dennis Bergkamp’ı kulübü satın almak için görevlendirdiği ve aracı olmalarını istediği belirtilmişti.
AVRUPA SÜPER LİGİ TEPKİ ÇEKTİ
12 kulübün oluşturduğu Avrupa Süper Ligi’nde yer alan Arsenal’de taraftarlar kulübün bu girişimine tepki göstermişti. Arsenal’in iç saha maçlarında stadyum çevresinde toplanan taraftarlar yönetimi protesto etmiş ve Stan Kroenke’den hisselerini satmasını istemişti.
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