Spotify’ın sahibi Daniel Ek Arsenal’i satın almaya hazırlanıyor

26 Nisan 2021 Pazartesi, 15:28

Sky Sports’ta yer alan haberde, Arsenal’in eski oyuncuları Thierry Henry, Dennis Bergkamp ve Patrick Viera’nın Daniel Ek’e kulübü satın alması için yardımcı olacağı ifade edildi. Avrupa Süper Ligi’nin başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında kurucu üyelerden olan Arsenal ve Manchester United’ın taraftarları kulübün mevcut sahiplerinin değişmesini istemişti.

“KULÜBÜ SATIN ALMAK İSTERİM”

Daniel Ek, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çocukluğumdan bu yana Arsenal’i destekliyorum ve Kroenke Sports kulübü satmak isterse satın almak için adaylardan birisi olabilirim.” ifadelerini kullanmıştı.

“ARSENAL’İ TANIYAMIYORUM”

Daniel Ek’in kulübü satın almak için görevlendirdiği üç isimden biri olan Thierry Henry, Avrupa Süper Ligi’nde Arsenal’in kurucu üyeler arasında yer alması sonrasında Telegraph’a şunları söylemişti, “Kulübümü tanıyamıyorum ve şu anda bu lige katılmaya çalışmaları bana mantıklı gelmiyor. Takımı bir şirket gibi yönetiyorlar. Belki de sorun temel futbol değerlerinin anlaşılmamasıdır ya da paranın cezbedici olmasıdır. Her neyse çok yanlış yaptılar.”