Spotify’ın sahibi Daniel Ek Arsenal’i satın almaya hazırlanıyor
Avrupa Süper Ligi girişimin başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında Spotify’ın sahibi Daniel Ek'in Arsenal’in eski oyuncuları ile birlikte Londra ekibini satın almak için teklif yapacağı belirtildi.
Sky Sports’ta yer alan haberde, Arsenal’in eski oyuncuları Thierry Henry, Dennis Bergkamp ve Patrick Viera’nın Daniel Ek’e kulübü satın alması için yardımcı olacağı ifade edildi. Avrupa Süper Ligi’nin başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında kurucu üyelerden olan Arsenal ve Manchester United’ın taraftarları kulübün mevcut sahiplerinin değişmesini istemişti.
“KULÜBÜ SATIN ALMAK İSTERİM”
Daniel Ek, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çocukluğumdan bu yana Arsenal’i destekliyorum ve Kroenke Sports kulübü satmak isterse satın almak için adaylardan birisi olabilirim.” ifadelerini kullanmıştı.
“ARSENAL’İ TANIYAMIYORUM”
Daniel Ek’in kulübü satın almak için görevlendirdiği üç isimden biri olan Thierry Henry, Avrupa Süper Ligi’nde Arsenal’in kurucu üyeler arasında yer alması sonrasında Telegraph’a şunları söylemişti, “Kulübümü tanıyamıyorum ve şu anda bu lige katılmaya çalışmaları bana mantıklı gelmiyor. Takımı bir şirket gibi yönetiyorlar. Belki de sorun temel futbol değerlerinin anlaşılmamasıdır ya da paranın cezbedici olmasıdır. Her neyse çok yanlış yaptılar.”
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- BİM'deki ürün için toplatma kararı
- Kabine öncesi flaş 'AVM' ve 'okul' açıklaması
- Bill Gates, Covid-19'un biteceği tarihi açıkladı
- Kaftancıoğlu’ndan sosyal medyadaki videoya sert tepki
- Biden'ın tasarısı Bitcoin'i vurmaya devam ediyor
- Şimdi ‘hanım evladı’ kimmiş anladınız mı!
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- ABD’ye bir dizi yaptırım planı gündemde
- CHP'li vekil Bakan Yardımcısı'nın maaşlarını paylaştı
- Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı