ArtContact İstanbul ziyaretçilerini bekliyor

04 Haziran 2021 Cuma, 18:47

İstanbul, bu yıldan itibaren yeni bir uluslararası çağdaş sanat fuarına daha ev sahipliği yapıyor. Yedi yıldır Başkent’te ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı’nı düzenleyen, ATİS Fuarcılık, bir ayağını da İstanbul’a uzatıyor.

40 yıldır fuarcılık ile uğraştıklarını söyleyen, ATİS Fuarcılık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, sanat fuarlarına önem verdiklerini belirterek, “Burada yapmak istediğimiz projenin özü, kamusal alanlarda ve kamusal mekânlarda sanat eserlerinin, sanat projelerinin sergilendiği, konuşulduğu, tartışıldığı ve ilişkilerin kurulduğu bir platform oluşturabilmek. Yedi yıldır Ankara’da yapmakta olduğumuz ArtAnkara Sanat Fuarı’nın devamı olarak 15 Nisan 2020’de İstanbul’da bir fuar yapmayı planladık ancak bildiğiniz gibi pandemi sürecine girdik, bu yıl da yasaklardan dolayı fuarı mayısın son haftasına ertelemek zorunda kaldık. Biz çok farklı sektörlerde fuar yapan bir ekibiz ama sanat fuarı bizim için çok önem taşıyor. Özellikle burada yapmak istediğimiz projenin özü; kamusal alanlarda ve kamusal mekânlarda sanat eserlerinin, sanat projelerinin sergilendiği, konuşulduğu, tartışıldığı ve ilişkilerin kurulduğu bir platform oluşturabilmek. Önümüzdeki yıldan itibaren ülke pavyonlarını oluşturarak bu güzel büyük mekânda uluslararası alana geçirebilmek amacımız” dedi.

ArtContact İstanbul’un en belirgin özelliğinin, kamusal alanda sanat etkinlikleri ve eserlerinin arttırılması ve genç sanatçıların teşvik edilmesi olduğunu söyleyen Aygül, bundan sonra her yıl Mayıs ayının son haftası ArtContact İstanbul’un, Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde (eski adıyla Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi) sanatseverlerle buluşacağını da aktardı.

13 bin metrekare kapalı alandaki resim, heykel ve diğer eserler ile 5 bin metrekare açık alandaki görkemli ve dikkat çekici heykellerin yer aldığı ArtContact İstanbul, 1 Haziran- 5 Haziran tarihleri arasında 10.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.