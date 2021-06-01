Haluk Levent müzisyenler için harekete geçti

Dün açıklanan kademeli normalleşme takviminde sanatçılar ve müzisyenler için herhangi bir adım atılmaması tepkilere neden oldu. Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müzisyenler için harekete geçtiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2021 Salı, 12:19
Haluk Levent müzisyenler için harekete geçti
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kademeli normalleşme detaylarını açıkladı.  Birçok müzisyen bu kararın 'ideolojik' olduğunu savunurken tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Uzun süredir eğlence mekanlarının kapalı olması ve müzisyenlerin zor durumda olmasına devlet tarafından herhangi bir yardım yapılmaması üzerine sanatçı Haluk Levent harekete geçti. Ünlü sanatçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda müzisyenlerin ödenmemiş faturaları için yardımda bulanacağını açıkladı. Bunun yanı sıra kalıcı çözüm için heyet oluşturup Ankara'ya gideceğini belirtti.

"ANKARA'YA GİDECEĞİZ"

Haluk Levent'in açıklaması ise şöyle: 

"Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 ?’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. (Bugün Saat 14.30 da başvuru açacağız) Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız."



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