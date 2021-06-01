Haluk Levent müzisyenler için harekete geçti

01 Haziran 2021 Salı, 12:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kademeli normalleşme detaylarını açıkladı. Birçok müzisyen bu kararın 'ideolojik' olduğunu savunurken tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Uzun süredir eğlence mekanlarının kapalı olması ve müzisyenlerin zor durumda olmasına devlet tarafından herhangi bir yardım yapılmaması üzerine sanatçı Haluk Levent harekete geçti. Ünlü sanatçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda müzisyenlerin ödenmemiş faturaları için yardımda bulanacağını açıkladı. Bunun yanı sıra kalıcı çözüm için heyet oluşturup Ankara'ya gideceğini belirtti.

"ANKARA'YA GİDECEĞİZ"

Haluk Levent'in açıklaması ise şöyle:

"Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 ?’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. (Bugün Saat 14.30 da başvuru açacağız) Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız."

Müzisyenler!

Ödenmemiş su,elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın.

400 ?’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. (Bugün Saat 14.30 da başvuru açacağız)



Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz.

Hepimiz zor durumdayız. — Haluk Levent (@haluklevent) June 1, 2021



