Haluk Levent müzisyenler için harekete geçti
Dün açıklanan kademeli normalleşme takviminde sanatçılar ve müzisyenler için herhangi bir adım atılmaması tepkilere neden oldu. Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müzisyenler için harekete geçtiğini duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kademeli normalleşme detaylarını açıkladı. Birçok müzisyen bu kararın 'ideolojik' olduğunu savunurken tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.
Uzun süredir eğlence mekanlarının kapalı olması ve müzisyenlerin zor durumda olmasına devlet tarafından herhangi bir yardım yapılmaması üzerine sanatçı Haluk Levent harekete geçti. Ünlü sanatçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda müzisyenlerin ödenmemiş faturaları için yardımda bulanacağını açıkladı. Bunun yanı sıra kalıcı çözüm için heyet oluşturup Ankara'ya gideceğini belirtti.
"ANKARA'YA GİDECEĞİZ"
Haluk Levent'in açıklaması ise şöyle:
"Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 ?’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. (Bugün Saat 14.30 da başvuru açacağız) Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız."
Müzisyenler!— Haluk Levent (@haluklevent) June 1, 2021
Ödenmemiş su,elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın.
400 ?’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. (Bugün Saat 14.30 da başvuru açacağız)
Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz.
Hepimiz zor durumdayız.
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