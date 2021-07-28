Artı TV ile Artı Gerçek sitesi yollarını ayırdı! İşte yapılan açıklama

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:19

Artı TV İcra Kurulu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ayrılığın nedeninin televizyon yayıncılığına ağırlık vermek olduğunu yazdı.

Açıklamada şöyle denildi:

Artı Media Vakfı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda televizyon yayıncılığına ağırlık vermek, programlarımızı yaygınlaştırmak, haberciliğimizi geliştirmek ve yeni kaynaklar yaratmak konusunda görüş birliğine vardık. Yaşanan süreç bu doğrultudaki çalışmalarımızı da hızlandırdı.

Dolayısıyla bundan böyle Artı Tv ve Artı Gerçek internet sitesi farklı tüzel kişilikler olarak yollarına devam edecektir. Bugüne dek birlikte yol aldığımız Artı Gerçek’in yolu açık olsun.