Dışişleri'nden AB'ye 'Kapalı Maraş' tepkisi: Yapılan açıklamayı kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur" dedi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Büyükelçi Tanju Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur. Üyelik dayanışması ve veto endişesi bahaneleriyle ortaya konulan bu yanlı AB tutumunun hiçbir sorunun çözümüne katkıda bulunması da mümkün değildir. Avrupa Birliği adına bugün Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.
"KKTC'YE DESTEĞİMİZ TAM"
Bilgiç, Türkiye’nin Kıbrıs meselesinin çözümü ve Maraş açılımı konusunda Kuzey Kıbrıs makamlarının önerilerine ve aldıkları tüm kararlara desteğin tam olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Maraş açılımı, KKTC hükümetinin aldığı bir karardır. AB, 2004’te Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmalı ve KKTC’yi muhatap almayı öğrenmelidir."
Video Haberler
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Havai fişek yüzünde patladı: O anlar kamerada
- Otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
- Feci motosiklet kazası kamerada
- TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
- Trafikte skandal görüntüler! O sürücülere ceza yağdı
- Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
En Çok Okunan Haberler
- 04.30'da başlayan tarihi ameliyat
- İşte Kavakçı’nın cebine konan paramız
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- 'Siyaset Bilimi' öğrensin diye İBB'den 155 bin dolar...
- Uluslararası anket şirketi paylaştı! MHP barajda
- 16 yaşındaki Yağmur'dan acı haber
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- Ankara’dan Bursa’ya yolculuk için 30 bin TL!
- İşte üçüncü doz aşının etkisi
- İzmir'de deprem!