En az 700 çocuk yurtlarda istismara uğradı! IICSA raporu ortaya koydu
İngiltere’de Çocuk Cinsel İstismarına İlişkin Bağımsız Sorgulama (IICSA) raporu, başkent Londra’nın güneyindeki Lambeth Belediyesi'ne bağlı yurtlarda en az 700 çocuğun cinsel istismara uğradığını ortaya koydu.
IICSA raporunda, 5 yaşın altındaki çocuklarda dahil olmak üzere Lambeth'de sadece 3 yurtla bağlantılı 700’den fazla cinsel istismar vakası bulunduğu ancak gerçek rakamın resmi olarak kaydedilenden daha fazla olabileceği belirtildi. Öte yandan belediyenin bakımı altındaki çocuklara, yurt personelleri tarafından yıllar boyunca zulüm ve cinsel istismar uygulanmasına belediyenin sessiz kaldığı ifade edildi.
Raporda, “Belediyenin yurtlarda şiddet ve cinsel saldırının gelişmesine izin verdiği, bilinen istismarcılara karşı harekete geçmediği, cinsel istismar şüphelilerini soruşturmadığı ve çocukları bilerek bu duruma maruz bıraktığı” ifadelerine yer verildi.
6 PERSONELE İSTİSMARDAN HÜKÜM
Belediyenin yurdunda 40 yıldan fazla süredir çalışan bir kişinin istismar iddiaları nedeniyle disiplin cezasına çarptırıldığı belirtilen raporda, 1994 ve 2019 yılları arasında çocuklara yönelik cinsel istismar nedeniyle 6 personelin hüküm giydiği belirtildi.
EN YÜKSEK İSTİSMAR VAKALARI
Lambeth'de 60’lı yılların sonlarından itibaren belediyeye bağlı 5 yurtta, özellikle 70’li ve 80’li yıllarda çocuklara fiziksel ve cinsel istismarın “yaygın” olduğu aktarılan raporda, Shirley Oaks ve South Vale yurtlarının en yüksek istismar vakalarının tespit edildiği yurtlar olduğu belirterek, bu bölgelerdeki çocukların büyük çoğunluğunun siyahi olduğuna dikkat çekildi.
Raporda ayrıca, 1977’de Shirley Oaks yurdunun banyosunda bir çocuğun ölü bulunmasının ardından adli ekiplere bilgi verilmediği ortaya çıkarıldı.
Lambeth Belediye Başkanı Claire Holland yaptığı açıklamada, şöyle denildi: Lambeth Belediyesi, istismar ve ihmal mağdurlarına en içten özürlerini yeniden ifade etmek istiyor. Belediye, çocukların bakımından ve korunmasından sorumluydu, ancak başarısız oldu ve bunun sonuçları derin oldu. Belediye yaşananlar için derinden üzgün.
Video Haberler
- Erdoğan'ın eski tarihli göçmen açıklaması gündem oldu
- ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- İstanbul'da skandal görüntüler! Tehlike saçtılar
- Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
- İzmir'de korkunç ölüm
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
En Çok Okunan Haberler
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- İzmir'de deprem!
- İşte üçüncü doz aşının etkisi
- Gaziantep'te patlama ve yangın
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu
- Akıncı’dan Bahçeli’ye sert yanıt
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! İşte olayın ayrıntıları...
- Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı