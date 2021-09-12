Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı
Organizasyonda 6 milli sporcu, 8 alet finalinde madalya mücadelesi verecek
Mersin'in ev sahipliğinde 4. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda alet finalleri başladı.
Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleşen organizasyonun son günündeki final müsabakaları, erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınan salonda, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılıyor.
Müsabakalarda madalya mücadelesi verecek sporcular, yer, denge, halka, asimetrik paralel, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performans sergileyecek.
Eleme müsabakalarındaki başarılı performanslarıyla adını finale yazdıran 6 milli sporcu, 8 alet finalinde madalya kazanmak için yarışacak.
Milli cimnastikçilerden Göksu Üçtaş Şanlı denge ve yer aletinde, Hasan Bulut kulplu beygir ve barfikste, İlayda Şahin asimetrik paralelde, Cemre Kendirci atlama masasında, Kerem Şener paralel barda, Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde Türkiye'yi temsil edecek.
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