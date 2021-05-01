Artvin'de 1 Mayıs: Polis evlerinin önünde gözaltına alındı

Artvin'de 1 Mayıs nedeniyle yapılan polis müdahaleleri yurttaşların evlerinin önüne kadar ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:23
Artvin'de 1 Mayıs: Polis evlerinin önünde gözaltına alındı
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İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ta sokağa çıkmak isteyen yurttaşları polis müdahaleleri evlerinin önünde karşıladı.


Artvin'de Halkevi yöneticileri, evlerinin önünde polis engeliyle karşılaştı. Polis müdahalesinde Karadeniz Bölge Temsilcisi Dursun Ali Koyuncu ile Borçka Hopa ve Halkevi yöneticilerinin evlerinin önünden gözaltına alındığı öğrenildi.



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