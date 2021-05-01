İstanbul'da 1 Mayıs: Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahalesi!
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.
İstanbul'da 1 Mayıs için sokağa çıkan yurttaşlar polis müdahalesiyle karşılaştı.
İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı.
Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.
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