ASELSAN'dan 42 milyon avroluk anlaşma
Savunma sanayi şirketi ASELSAN'ın uluslararası bir müşterisi ile 42,6 milyon avroluk anlaşma imzaladığı bildirildi.
ASELSAN’ın, yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Yapılan açıklamada, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42 milyon 594 bin 650 avro tutarında bir sözleşme imzalamıştır" denildi.
Açıklamada, iş sözleşmesi uyarınca teslimatların 2023 ve 2024 yıllarında yapılacağı bildirildi. ASELSAN'ın KAP'ta yayımlanan açıklamasında, bu yeni iş sözleşmesinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği de vurgulandı.
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