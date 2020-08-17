Asgari ücret gıda harcamasına bile yetmez oldu

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:37

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Açlık ve Yoksulluk Sınırı Dönem Raporu'nu açıkladı.

BİSAM raporuna göre asgari ücret aylık olarak yapılacak asgari gıda harcamasına ancak yetiyor. Raporda, Temmuz 2020’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının 2 bin 385 TL olduğu belirtildi.

Rapora göre açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 8 bin 249 TL'ye ulaştı.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık gösterdiğine de dikkat çekilen raporda, yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığının 638 TL olduğu kaydedildi. Bu değer yetişkin bir kadın için 619 TL, 15-18 yaş bir genç için 678 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 450 TL olarak tespit edildi. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 385 TL olarak tespit edildiği dile getirilen raporda, bu tutarın söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutar olduğu, bunun yanında eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 8 bin 249 TL'ye ulaştığına vurgu yapıldı.

17 YILDA AÇLIK SINIRI 5 KAT ARTTI

2003 yılının Temmuz ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15,3 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 79,50 TL’ye sağlıklı beslenebilmekte. Buna göre 17 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 5.,2 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 4.69 kattır. Buna göre açlık sınırındaki artış genel enflasyondan daha fazla. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 79,50 TL, aylık 2 bin 385 TL’lik harcama yapması gerekiyor.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 20,62 TL, yetişkin bir erkeğin 21,28 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 22,60 TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 15,00 TL.

EN ÖNEMLİ HARCAMA KALEMİ: SÜT VE SÜTÜ ÜRÜNLERİ

Rapora göre günlük harcamalarda Temmuz 2020’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 28,35 TL’lik harcama gereksinimi ile oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 15,99 TL olarak hesaplandı. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 12,59 TL, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5 TL. Katı yağ ve sıvı yağ ise 5,42 TL’lik masraf yapılması gereken ürün grupları. Yumurta için 1,05, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 3,67 TL harcama yapılması gerekmekte.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 35,7 ile en yüksek paya sahip. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 28 ile ikinci sırada.

Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 15,9 oldu. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9,39. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11,4 oldu.

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gerekinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken

kalori miktarının farklılık gösterdiği belirtilen raporda günlük 79,50 TL'lik harcama içinde en maliyetli tüketimin 7,91 TL ile 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarı olduğuna işaret edildi.

AÇLIK SINIRI İZMİR'DE DAHA YÜKSEK

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Temmuz 2020 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı verileri de hesaplandı. Buna göre İzmir'de açlık sınırı 2 bin 603 TL olarak belirlendi. İzmir'i, İstanbul 2 bin 564 TL'lik açlık sınırı ile takip etmekte. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 309 TL olarak tespit edildi.

Araştırma kapsamında önemli sanayi merkezlerindeki açlık sınırları da belirlendi. Buna göre Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde açlık sınırı 2 bin 445 TL, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde açlık sınırı 2 bin 462 TL, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde açlık sınırı 2 bin 415 TL, Adana ve Mersin bölgesinde açlık sınırı 2 bin 229 TL olarak belirlendi. Ayrıca açlık sınırı Gaziantep, Kilis, Adıyaman bölgesinde 2 bin 134, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde 2 bin 187, Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgesinde 2 bin 169, Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun bölgesinde 2410 TL oldu.